Сомелиер от Банско е №1 в България
Благоевград. Спец;иалист по виното от Банско грабна престижната награда „Сомелиер на годината 2015". С пищна галавечеря и сомелиерско шоу завърши Наци...
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Благоевград. Спец;иалист по виното от Банско грабна престижната награда „Сомелиер на годината 2015". С пищна галавечеря и сомелиерско шоу завърши Наци...