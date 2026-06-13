Солдатова спира временно със спорта
Четирикратната световна шампионка започва лечение от булимия
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Четирикратната световна шампионка започва лечение от булимия
Няма нищо вярно в информациите по медиите, твърди четирикратната световна шампионка по художествена гимнастика
Четирикратната световна шампионка Александра Солдатова е в тежко състояние в болница