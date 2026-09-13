Соколов спечели купата на Русия със Зенит
Тимът на националът ни победи на финала Зенит (Санкт Петербург)с 3:0 в Москва
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Тимът на националът ни победи на финала Зенит (Санкт Петербург)с 3:0 в Москва
Българският национал бе над всички и завърши с 15 точки
Трябва да се раздадем на максимум, обяви звездата си
Диагоналът Цветан Соколов ще помага на националите в борбата за олимпийска квота на квалификацията в Берлин. Това стана ясно, след като селекционерът...
Бетим. Волейболният национал Цветан Соколов е топ реализатор на завършилото вчера в Бетим (Бразилия) клубно световно първенство. Състезателят на Трен...
Бетим. Волейболният национал Цветан Соколов изведе досегашния шампион – италианският Трентино Диатек (Тренто), до бронзовите медали от клубното светом...
Бетим. Италианският Трентино Диатек (Тренто) с Цветан Соколов ще трябва да се задоволи тази година с участие в малкия финал на клубното световно първе...
Бетим. Италианският волейболен Диатек Трентино (Тренто) с национала Цветан Соколов започна с победа защитата на своята титла от Световното клубно първ...
София. С бурни аплодисменти посрещнаха волейболистите ни на Терминал 2, които се върнаха от финалите на Световната лига по волейбол в Аржентина. Те не...
Соколов обсъжда бъдещето си в "Тренто" с боса Мосна