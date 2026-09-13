БОК отличи президента на европейския софтбол
Българският олимпийски комитет награди с едно от ценните си отличия президента на Европейската федерация по софтбол Андре Ван Овербек за неговия прино...
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Българският олимпийски комитет награди с едно от ценните си отличия президента на Европейската федерация по софтбол Андре Ван Овербек за неговия прино...
Първите мачове на българските национални отбори по софтбол и бейзбол на започващата утре в София Балканиада ще бъдат срещу съставите на Словения. В 11...
София. Генералният секретар на Българския олимпийски комитет Белчо Горанов за пореден път донесе късмет на българския бейзбол. Той хвърли първата топк...