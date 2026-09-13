Калин Терзийски приет по спешност в „Софиямед"
Писателят и участник в реалити предаването на БТВ „Фермата" Калин Терзийски беше приет по спешност в УМБАЛ „Софиямед". Писателят е постъпил с оплаква...
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Писателят и участник в реалити предаването на БТВ „Фермата" Калин Терзийски беше приет по спешност в УМБАЛ „Софиямед". Писателят е постъпил с оплаква...
Кръстьо Капанов, по-известен като Стилист Капанов претърпя успешна операция по смяна на колянна става в Университетска болница „Софиямед". Това съобщи...
Университетска болница „Софиямед" отбелязва четвъртата годишнина от основаването си на 09 май. На територията на лечебното заведение вече функционират...
Рядко прилагана високоспециализирана интервенционална процедура са извършили за първи път инвазивните кардиолози на болница „Софиямед". Касае се за ем...