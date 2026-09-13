Виртуоз свири на 5 китари едновременно
Лука Стриканьоли гостува в София на 31 март
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Лука Стриканьоли гостува в София на 31 март
Камелия Тодорова, Милица Гладнишка и Рут Колева излизат на 11 октомври със съвместния си проект
Вокалистът на Шаде е наричан „Стиви Уондър на новия век“
Рокаджиите забиха космически саунд и хитове
Звездата празнува рожден ден с концерт на 24 януари
Човекът оркестър представи мемоарите си „Да започнем отначало“
Поради прoгнозата за дъжд, закриващият "София Моно" 2016 концерт на "Фондацията" днес ще се състои не в Парка на Военната академия, а в столичния Софи...
Най-горещото ново име в джаза, Джеймисън Рос, идва за първи път у нас. Забележителният млад талант ще представи разнообразния си репертоар в "София ла...
София. След изключително силната концертна година в най-големите зали в България в над 20 града, сцената на София Лайв Клуб ще има честта да посрещне...
София. На 10-ти октомври Sofia Live Club ще открие своя нов музикален сезон. АКАГА със своя неподправен купонджийски стил ще вдигнат на крака всички г...