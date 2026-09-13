Късометражно кино на "София диша"
За първи път по време на фестивала "София диша" тази неделя на ул. "Московска" ще може да се гледат и филми, макар и късометражни. В творческата зона...
Следете всички новини, анализи и коментари за София Диша. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
За първи път по време на фестивала "София диша" тази неделя на ул. "Московска" ще може да се гледат и филми, макар и късометражни. В творческата зона...
Деца и възрастни ще рисуват и ще се пробват на грънчарското колело За шеста поредна година в София се провежда фестивалът "София диша". Събитието е ч...
Софиянци ще разгледат разнообразие от био продукти Няколко столични улици ще бъдат блокирани днес по случай първото издание на фестивала "София диша"...
София. Последна неделя от фестивала "София диша". Днес жители и гости на града ще се запознаят с различни култури и традиции от цял свят, представени...
София. Заради традиционния фестивал за култура и изкуство - „София диша 2014", се въвежда временна организация на движението. Това съобщиха от пресцен...
София. Въвежда се временна организация на движението в столицата във връзка с традиционния фестивал за култура и изкуство - „София диша 2014", съобщих...
София. По време на „Песента на танца" ще видим легендарното бразилско бойно изкуство капоейра, ще се включим в суинг-такси и ще чуем как свири на манд...
София. Визуалните изкуства ще бъдат тема на третата седмица на фестивала „София диша", съобщиха от пресцентъра на Столична община. Днес в рамките на...
По време на „Ветрове от цветове" ще се правят парцалени кукли, ще се рисува върху вода и за пръв път ще бъде демонстрирано „съзнателно кино" София. Т...
София. От 3 август до 31 август за поредна година ще се провежда фестивал „София диша", съобщиха от пресцентъра на Столична община. Това е петото изда...
София. Няколко софийски индустриални зони се превръщат в атрактивно място за развлечение с „ЗОНА КУЛТУРА Fest". Фестивалът започва на 9 май и ще продъ...