Всичко за София Диша

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София диша с изкуство

София диша с изкуство

Деца и възрастни ще рисуват и ще се пробват на грънчарското колело За шеста поредна година в София се провежда фестивалът "София диша". Събитието е ч...

08 август | 7:05
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"София диша" за пореден ден

"София диша" за пореден ден

София. Последна неделя от фестивала "София диша". Днес жители и гости на града ще се запознаят с различни култури и традиции от цял свят, представени...

31 август | 12:12
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