Любимка на Ламбо направи любопитно признание
Тя споделя, че много често хората си мислят, че е изключително отворена и забавна
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Тя споделя, че много често хората си мислят, че е изключително отворена и забавна
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Носителката на "Икар" роди първата си рожба точно преди година
София Бобчева отново влиза в комедията „Игра за двама“
Не е загинал на Шипка, но името му е изписано на един от паметниците в Кюстендил, разкри актрисата
Актрисата представя първия си моноспектакъл На 20 февруари