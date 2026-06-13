"София - Евростолица на спорта" с мега спектакъл на 15 ноември
Олимпийски шампиони и млади таланти дават рамо на шоуто
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Олимпийски шампиони и млади таланти дават рамо на шоуто
48-годишната Мая Ваклинова, която застреля приятеля си и колега от "Съдебна охрана" днес през нощта около 1 часа, е починала, въпреки усилията на лека...
София – Европейска столица на спорта е партньор на кампания „Карай смело", популяризираща градското колоездене, съобщава www.sofia2018.bg. Проявата ще...
Волейболистките от Националната търговско банкова гимназия(НТБГ) станаха първите в историята шампиони на новоучредения „Възраждане спорт Фест". Спортн...
Столична Община и Фондация „София – Европейска столица на спорта" организират голям спортен празник утре и в четвъртък на комплекс „Спортна София 2000...
200 деца на възраст от 8 до 16 г. от 15 училища получиха награди и отличия по време на коледния спортен празник "Да подкрепим колективните спортове" в...
Младежки образователен и информационен център "София – европейска столица на спорта 2018 г." бе открит днес по обед. На церемонията и водосвета присъс...