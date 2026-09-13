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SOFIX пети в света

SOFIX пети в света

София. Основният индекс SOFIX на Българска фондова борса е най-добре представящият се индекс в региона, като попада в топ 5 на индексите по света. С...

07 октомври | 17:34
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