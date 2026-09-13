Оборотът с компаниите от SOFIX пада с 99%
Оборотът с акциите на компаниите, включени в индекса SOFIX на Българската фондова борса, падна до рекордно ниски нива, показват изчисления на Investor...
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Оборотът с акциите на компаниите, включени в индекса SOFIX на Българската фондова борса, падна до рекордно ниски нива, показват изчисления на Investor...
Пазарите в Украйна, Сърбия и Словения изпревариха поскъпването на родните акции София. Инвестициите на Българската фондова борса носят по-голяма печа...
Капиталовият пазар у нас отбеляза 100 години от създаването си
София. Скок на акциите на Българска фондова борса с 55% прогнозират експертите на Карол Капитал Мениджмънт в анализ за регионалните капиталови пазари....
Петър Пешев, Bull Trend Brokerage LTD На фокус през седмицата беше решението на Европейската централна банка (ЕЦБ) относно паричната й политика, коят...
София. Основният индекс SOFIX на Българска фондова борса е най-добре представящият се индекс в региона, като попада в топ 5 на индексите по света. С...