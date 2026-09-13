Деца от социалнослаби семейства с подаръци от БЧК
Инициативата e част от дългогодишната програма „Топъл обяд“ и от програма „Дейности в отговор на COVID-19“
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Инициативата e част от дългогодишната програма „Топъл обяд“ и от програма „Дейности в отговор на COVID-19“
По случай свещения за мюсюлманите празник Рамазан Байрам за поредна година Сдружението за културно сътрудничество „Ардинци" от Бурса раздаде около 100...
Момчилград. Момчилград стартира кампания за застраховане на жилища, чиито собственици са социалнослаби граждани и нямат възможност да отделят средс...
София. В страната ни ще бъдат раздадени 16 000 тона хранителни продукти. Те са предоставени от програма "Благотворителност" на ЕС и до дни ще достигна...
Благоевград. Зеленчукопроизводители от общините Кресна, Струмяни, Сандански и Петрич спряха да мятат зарзават по земята. Те протестират всеки ден, съб...