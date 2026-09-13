Попова: Да обърнем внимание на социалните права и рисковете пред националната сигурност
София. Време е нашите политики да обърнат внимание на социалната тема. Това вицепрезидентът Маргарита Попова на официалната пресконференция по повод т...
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София. Време е нашите политики да обърнат внимание на социалната тема. Това вицепрезидентът Маргарита Попова на официалната пресконференция по повод т...
София. "Учудващо за мен е твърдението на г-н Шулц, че подкрепя българското правителство и се надява то да остане стабилно". Това пише председателят на...
Мадрид. Хиляди хора протестираха на Пуерта дел Сол в Испания. В неделя активисти от различни точки на града се събраха в центъра на испанската столица...