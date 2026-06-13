Приложение ни помага да пазим социална дистанция
Содар (Sodar) очертава около човека във виртуална реалност върху екран 2-метров лъч
Следете всички новини, анализи и коментари за Социална Дистанция. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Содар (Sodar) очертава около човека във виртуална реалност върху екран 2-метров лъч
Осигури социална дистанция между клиентите си.
Има подобни прогнози на учените
Това съобщи германският канцлер Ангела Меркел, цитирана от АФП.
Най-важното е да се запази социалната дистанция.