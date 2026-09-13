Над 1000 получават топла храна в Стара Загора
Осигурява се топла за храна за възрастни и деца
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Осигурява се топла за храна за възрастни и деца
Със закупените нови автомобили се цели да се подмени част от остарелия автомобилен парк на Домашния социален патронаж
В кухнята вече има модерен конвектомат, с който могат да се приготвят храни на пара, нова картофобелачка с капацитет 15 кг/2 мин., хладилник, фризер.
След години чакане услугата "Домашен социален патронаж" вече ще обхваща и нуждаещи се хора от селата на община Петрич. Това разкри кметът на общината...
Направен по европейски стандарт "Домашен социален патронаж" започна да действа в Благоевград. Новата кухня, в която социалното звено ще се помещава, е...
Кърджали. Близо 350 лица в неравностойно положение от област Кърджали ще получават топъл обяд в обществените трапезарии от 1 октомври до 31 декември....
Ще осигурява топла храна за 80 души