Техника за онлайн обучение, получиха деца от Дом в Ямбол
Заместник-кметът на Ямбол предостави компютри и таблет,закупени по проект
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Заместник-кметът на Ямбол предостави компютри и таблет,закупени по проект
Сред тях е и двумесечно бебе
Те са успели да се спуснат с чаршаф от втория етаж
Двама души са обгазени, една жена е с леки изгаряния
Инцидентътстанал в социалния дом на ул. "Хайдукови" в Благоевград
Младежката структура на партия ГЕРБ в Перник отбеляза Седмицата на гората с инициатива за засаждане на дръвчета в двора на Център за настаняване от се...
13 годишно момче от социален дом в Разград е откарано по спешност в клиника във Варна с метални болтове в стомаха. Детето, което е живее в Център...
Проект „Баба и внуче" ще осигури бабина грижа за възпитаници на Дома за деца без родителска грижа „Олга Стоянова" и Центъра за настаняване от семеен...
Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов зарадва работещите и децата в Дома за медико-социални грижи „Свети Стилиян" с подаръци за Коледа. Той под...
Петричкото село Първомай получи подарък в навечерието на своя празник – 1 май, когато се честват 60 години от обявяването на населеното място за самос...
Русе. Поетапно се извеждат децата от последния останал социален дом на територията на област Русе, съобщи БГНЕС. Въпреки че все още няма решение за за...
Видин. Работещи в дома за медико-социални грижи във Видин излизат на протест срещу евентуално назначение на нов директор, съобщи д-р Пламен Йотов, зав...
София. Деца от общинския социален дом „Рада Киркович" в Пловдив са били подлагани на физическо и психическо насилие от служител на персонала. Това са...