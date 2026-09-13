Възстановяват социален център към старозагорски храм
Социалният център на старозагорския храм "Света Богородица" ще бъде възстановен от местния Ротари клуб "Берое" и Старозагорската митрополия
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Социалният център на старозагорския храм "Света Богородица" ще бъде възстановен от местния Ротари клуб "Берое" и Старозагорската митрополия
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