Миладинов и Машова са №1 на сноубордкрос
Националите Валентин Миладинов ("Бороборд") и Ирен Машова (НСА) са новите шампиони на България в сноубордкроса. Участие на първенството в Банско орган...
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Националите Валентин Миладинов ("Бороборд") и Ирен Машова (НСА) са новите шампиони на България в сноубордкроса. Участие на първенството в Банско орган...
Вейсоназ. Златната българска сноубордистка Александра Жекова завърши на трето място в крайното класиране за Световната купа по бордъркрос. Жеко...
Вейсоназ. Звездата на зимните ни спортове Сани Жекова показа, че петото място на олимпиадата в Сочи е незаслужено. Днес красавицата се нареди трета на...
Сочи. Гъста мъгла, която пречи на видимостта на стрелбището, принуди организаторите за втори пореден ден да отложат часа на масовия старт за мъже от п...
Монтафон. Най-добрата българска сноубордистка Сани Жекова зае осмо място в първи старт за сезона по сноубордкрос в Монтафон (Ав). Победителка във фина...