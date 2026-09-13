Сократ отново пие бучиниш в Театър "199"
Прочутото арт мазе празнува 60 с легендарната пиеса на Стефан Цанев
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Прочутото арт мазе празнува 60 с легендарната пиеса на Стефан Цанев
Автор и ръководител на екипа, изработил макета е Съни Сънински
Парк на открито по подобие на тези, които вече съществуват в десетина европейски страни, ще бъде изграден до 2029 г. край Правец. Това обявиха членове...
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