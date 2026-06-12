Банско с позитивен снежен контрол от ФИС
Стартовете от световната купа по ски алпийски дисциплини при жените получиха„зелена светлина" за провеждане от Международната федерация по ски (ФИС)....
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Стартовете от световната купа по ски алпийски дисциплини при жените получиха„зелена светлина" за провеждане от Международната федерация по ски (ФИС)....