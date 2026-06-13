Всичко за Снежен Ад

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Агония в преспите

Агония в преспите

България агонизира пети ден в снежния ад. Вчера стихията взе още три жертви, а 700 населени места са без ток. Авариите следват една след друга, въпрек...

10 март | 7:05
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Снежен ад удря Родопите

Снежен ад удря Родопите

Трупа 30 см за ден, бял капан на запад, дъжд на изток Снежен ад удря Родопите днес. Най-драматично ще е положението в Смолян и Кърджали, където е обя...

06 март | 7:00
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