Синоптиците в шах! Задава ли се нов снежен ад
Всичко зависи от посоката на циклона и антициклона
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Всичко зависи от посоката на циклона и антициклона
Хеликоптер оказва медицинска помощ в района на община Ардино, област Кърджали. Това съобщи пред „Фокус" Първан Секиранов, директор на Дирекция „Операт...
България агонизира пети ден в снежния ад. Вчера стихията взе още три жертви, а 700 населени места са без ток. Авариите следват една след друга, въпрек...
Инфаркт покоси хижаря Чочо, мъж умря на спирка, родилка не видя бебето си Още три жертви взе снежната стихия, а хиляди семейства вече трети ден нямат...
Мъж от смолянското село Кремене е в неизвестност от вчера. Това съобщи пред "Фокус" заместник-областния управител Адриан Петров. И уточни, че неговата...
Армията се включи в битката със снега, след като половин България попадна в леден капан в края на първата седмица от март. Областите Смолян, Кърджали...
Трупа 30 см за ден, бял капан на запад, дъжд на изток Снежен ад удря Родопите днес. Най-драматично ще е положението в Смолян и Кърджали, където е обя...