Енергийният министър с тежки новини за хората останали без ток
В "Топлофикация София" има малко на брой аварии
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В "Топлофикация София" има малко на брой аварии
Властите обещаха електричеството и водоснабдяването да бъдат възстановени
Ако българите са готови да получат газ, съответно, ще има газ за тях, каза човек на руската фирма
Проверка в Държавно горско стопанство - Благоевград за осигуряване с дърва за огрев на местното население в с. Церово започва в понеделник Югозападнот...
Трети директор в рамките на половин година бе назначен в търговското дружество "Снабдяване и търговия", което е на разпореждане на военния министър Ни...