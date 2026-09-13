SMS гейт с Лозан Панов
Магистрати искат проверка за конфликт на интереси за съдия номер 1 Председателят на ВКС се срещал тайно с боса на "Сиела" SMS скандал с Лозан Панов...
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Магистрати искат проверка за конфликт на интереси за съдия номер 1 Председателят на ВКС се срещал тайно с боса на "Сиела" SMS скандал с Лозан Панов...
Нови SMS-и, този път на шефа на ВКС Лозан Панов се появиха в медиите. Чрез тях се вижда, че Панов си позволява да кореспондира със столичен адвокат -...
София. Абонатите на трите мобилни оператора тази година са се поздравявали по-малко с кратки текстови съобщения (SMS) за Рождество Христово в сравнени...
Варна. Повече от 200 000 лева събраха българите само за ден в помощ на потопена Варна чрез смс-и с текст DMS VARNA на дарителски номер 17 777, съобщих...