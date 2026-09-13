Данък "път до офиса" със служебната кола
ДДС за парно, ток и персонал, ако собственикът живее в стая от хотела си Фирмите трябва да плащат ДДС при използване на служебни коли за пътуване от...
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ДДС за парно, ток и персонал, ако собственикът живее в стая от хотела си Фирмите трябва да плащат ДДС при използване на служебни коли за пътуване от...
Засичат колко километра за лични нужди се изминават с фирмени автомобили Фирмите ще трябва да засекат доколко служебни коли, сгради, телефони и лапто...
Бургас. Служебна лимузина на РЗИ-Бургас е била използвана като булчинска кола. Белият "Хюндай", украсен с букети цветя и панделки, бил предоставен за...