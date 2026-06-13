Есемес води разследващите към нова версия за убийството на деветокласника
Случайно нападение е новата версия за убийството на 16-годишния Георги в Борисовата градина, посочват източници на bTV. И уточняват, че за това свидет...
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Случайно нападение е новата версия за убийството на 16-годишния Георги в Борисовата градина, посочват източници на bTV. И уточняват, че за това свидет...