Украйна си върна още два града
Киев. Украинското правителство заяви, че армията е превзела още два източни градове. Съобщение на уебсайта на украинския президент Петро Порошенко гл...
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Киев. Украинското правителство заяви, че армията е превзела още два източни градове. Съобщение на уебсайта на украинския президент Петро Порошенко гл...
Киев. Про-руските сепаратисти в Украйна са напуснали град Словянск на фона на офанзива от страна на военните, твърдят бунтовнически източници. Презид...
Киев. Украинската армия е подложила Словянск на минометен обстрел от телевизионната кула на Карачун, предаде БНР. Обстрелът е започнал около 05.00 ч...
Киев. Украинските сили и про-руските въоръжени са влезли в битка за контрола на източния град Словянск, каза министърът на вътрешните работи на Украйн...