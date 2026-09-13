Шампион от Европа цака Левски за родна звезда
Младокът прави силен сезон
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Младокът прави силен сезон
След като надви с 3:2 Слован Братислава като гост
Разград. Железни мерки за сигурност предприема полицията в Разград, за да предотврати инциденти на предстоящия реванш за Шампионска лига Лудогорец...
Братислава. Наставникът на Лудогорец Ивайло Петев бе много разочарован след загубата с 1:2 от Слован Братислава в Шампионската лига, като все пак заяв...
Братислава. Двубоят между Слован (Братислава) и Лудогорец завърши при резултат 2:1. Отборът от Братислава би Лудогорец с дузпа в 92-та минута. Тогава...
Братислава. Отборите на Слован (Братислава) и Лудогорец завършиха при резултат 0:0 на първото полувреме. Това е първи мач от втория предварителен кръг...
Братислава. Лудогорец гостува на Слован (Братислава) в първи мач от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Двубоят ще бъде на стадион „Пасиен...
Петев се хвана за главата заради защитата
Разград. Тежък удар получи наставникът на Лудогорец Ивайло Петев преди мачовете срещу Слован Братислава в Шампионската лига. Специалистът няма да може...