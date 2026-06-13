Хлапета майсторят слънчеви часовници
Детската работилници в Регионалния исторически музей в Кюстендил през март събира хлапета, за да правят слънчеви часовници. Темата е посветена на П...
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Детската работилници в Регионалния исторически музей в Кюстендил през март събира хлапета, за да правят слънчеви часовници. Темата е посветена на П...
Хлапета от Кюстендил се учат да правят слънчеви часовници. В навечерието на празника „Кюстендилска пролет" детската работилница в местния Регионален...