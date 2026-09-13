Над 25 кг кокаин изплували край Слънчев ден
Сигнал за изплувалия на плажа пред хотел „Марина” в комплекс Слънчев ден е подаден вчера
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Сигнал за изплувалия на плажа пред хотел „Марина” в комплекс Слънчев ден е подаден вчера
След полунощ е намерено и последното четвърто тяло на загиналите при срутването на хотел „Вероника" в курортния комплекс Слънчев Ден, съобщи „Фокус",...
Бащата на един от пострадалите - Манол разказа, че синът му бил останал заради надница от 5 лева. По думите му само един човек е закаран в болница, то...
Продължава издирването на работниците, които са били на мястото на бившия хотел "Вероника", който се срути вчера, докато се опитваха да разрушава носе...
Петзвездни къщи за баровци ще изникнат в курортното селище Слънчев ден край Варна. Проектът за изграждането им беше одобрен от общината. Освен къщит...