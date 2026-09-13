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Фалшив дякон шетал из Сливен

Фалшив дякон шетал из Сливен

Призоваваме клира и православните християни от Сливенска епархия по никакъв повод да не участват в молитвено общение с лицето Стоян Христов. Той е сам...

24 март | 15:20
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