Настаниха в манастир евакуирани от пожар
Игумения Серафима и архиерейският наместник на Тополовград отец Николай Клюнков са на разположение на жителите на село Срем
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Игумения Серафима и архиерейският наместник на Тополовград отец Николай Клюнков са на разположение на жителите на село Срем
Митрополит Йоан ще направи пълна финансова ревизия на Сливенска епархия
Дядо Йоаникий бе смирен човек и духовник, казва Варненският митрополит Йоан
Това е варненският митрополит Йоан
Призоваваме клира и православните християни от Сливенска епархия по никакъв повод да не участват в молитвено общение с лицето Стоян Христов. Той е сам...