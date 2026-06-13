Свърши първото дело на Лечков срещу прокуратурата
Приключи първото дело на бившия сливенски кмет Йордан Лечков срещу държавата в лицето на прокуратурата. "Делото е гражданско, затова решението ще бъд...
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Приключи първото дело на бившия сливенски кмет Йордан Лечков срещу държавата в лицето на прокуратурата. "Делото е гражданско, затова решението ще бъд...