Следенето в нета е незаконно
Част от разпоредбите на Закона за електронните съобщения (ЗЕС) са обявени от Конституционния съд за противоконституционни. Следенето в интернет бе рег...
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Част от разпоредбите на Закона за електронните съобщения (ЗЕС) са обявени от Конституционния съд за противоконституционни. Следенето в интернет бе рег...