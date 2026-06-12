"Лош съм за теб" - новото парче на Славин (ВИДЕО)
Излезе новата песен на победителя в третия сезон на X Factor. В петък Славин Славчев и "Вирджиния Рекърдс" представиха официално "Лош съм за теб". Ви...
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Излезе новата песен на победителя в третия сезон на X Factor. В петък Славин Славчев и "Вирджиния Рекърдс" представиха официално "Лош съм за теб". Ви...
Славин Славчев, който спечели третия сезон на "X Factor", се завърна с видеото към първия си сингъл. Той изпълни песента на сцената, малко след като п...
Тийн поколението на Варна избра да посрещне празника на любовта в Grand Mall, където вчера направиха първия си голям извънстоличен концерт финалистите...
Лин Търнър иска да записва с шампиона от "Х фактор" Ако на зрителите още им държи финала на "Х фактор" като емоция и стискане на палци до червено, то...
София. Новият X Factor на България се казва Славин Славчев. Той спечели обичта на зрителите и още тази вечер изпя първия си сингъл на сцената на музик...