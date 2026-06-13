Официално: Славен Билич пое "Уест Хем"
Славен Билич е новият мениджър на "Уест Хем", информира BBC Sport. 46-годишният спец заменя на поста Сам Алърдайс, който миналия месец се раздели с кл...
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Славен Билич е новият мениджър на "Уест Хем", информира BBC Sport. 46-годишният спец заменя на поста Сам Алърдайс, който миналия месец се раздели с кл...