Уникална държава спечели Световната купа по сладкарство
На финала за отличието се състезаваха 18 отбора от цял свят
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На финала за отличието се състезаваха 18 отбора от цял свят
Милена Димитрова е потомствен сладкар
Кърджали. През януари 109 ученици от Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров" в Кърджали, участващи в проект по Оперативна програм...