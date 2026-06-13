Кметът на Варна откри залата за скуош
Залата за бадмингтон става мултифункционална Залата по скуош в спортен комплекс „Младост" беше официално открита от кмета на Варна Иван Портних. „Има...
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Залата за бадмингтон става мултифункционална Залата по скуош в спортен комплекс „Младост" беше официално открита от кмета на Варна Иван Портних. „Има...