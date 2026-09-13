Сонболи бил скъсан на изпит в деня на нападението
Младежът, застрелял 9 души в мюнхенски мол, е имал сериозни проблеми при общуването с връстниците си и в деня на нападението е бил скъсан на изпит в т...
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Младежът, застрелял 9 души в мюнхенски мол, е имал сериозни проблеми при общуването с връстниците си и в деня на нападението е бил скъсан на изпит в т...
Свиленград. Карат алтернативно захранване за болницата в Свиленград, след като далекопровод се скъса и остави района без ток и вода. Преди 30 минути б...
Свиленград. Свиленград е без ток и вода от тази нощ. По неофициална информация аварията се дължи на скъсан далекопровод между Свиленград и Любимец зар...
Известният актьор Дидо Мачев е рекордьор сред кандидатстудентските претенденти. За първи път той се качва на сцената, когато е на седем години. Асен Т...