Режат за скрап на малките блокове в АЕЦ „Козлодуй”
Започна рязането за скрап на малките блокове в АЕЦ „Козлодуй". Демонтажът е поверен на Държавното предприятие "Радиоактивни отпадъци", съобщава бТВ....
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Започна рязането за скрап на малките блокове в АЕЦ „Козлодуй". Демонтажът е поверен на Държавното предприятие "Радиоактивни отпадъци", съобщава бТВ....
Търговците на скрап се подготвят да се разплащат само по банков път за предадените битови метални отпадъци. В момента се подготвя необходимият софтуер...
София. Парламентът ще обсъди на първо четене промени в Закона за управление на отпадъците. С тях се удължава до края на 2015 година срокът, в който ос...
Кражбите на метали растат, рециклиращите компании готови за нови протести Масови уволнения заплашват служителите в металургичната индустрия и рецикли...
Луди глави вадят скрап от потъналите кораби, казва Наньо Нанев Фараджия открива опасни немски мини от Втората световна война в морето. Наньо Нанев се...
Рим. Останките от италианския круизен кораб Коста Конкордия потеглиха към пристанището на Генуа, където ще станат на скрап. Премахването на авариралия...
София. Председателят на Народното събрание Михаил Миков и председателят на парламентарната група на Коалиция за България Атанас Мерджанов се изразиха...
Хасково. Близо 24 часа след като границата към Турция при ГКПП Капитан Андреево беше блокирана от фирмите за скрап, блокадата падна. Браншът и днес п...
София. Министерството на околната среда и водите подкрепя предложението на рециклиращия бранш да бъде удължен срокът за влизане в сила на нормативната...
Хасково. ГКПП Капитан Андреево отново е под блокадата на фирмите-изкупвачки на скрап. Границата беше блокирана в понеделник в 14 часа от фирмаджиите,...
Хасково. Пет камиона на фирмите са скрап, които протестират днес край границата с Турция блокираха в ранния следобед движението към южната ни съседка....
Хасково. Около 100 бизнесмени са край границата с Турция и заплашват да блокират движението към южната ни съседка, ако не бъдат приети исканията им....
Разград. Масирани съкращения започват във фирмите, заети с изкупуване на старо желязо. Работниците в складовете да скрап ще бъдат намалени с около 5...
Благоевград. Банскалия реши да изкара пари с чужд автомобил. Преди време собственикът на колата поверил на отговорно пазене на 34-годишния свой съгра...
Благоевград. Полицията арестува четирима мъже за незаконна търговия с черни и цветни метали. Оперативен сигнал за нерегламентиран алъш-вериш е получен...
Петропавловск-Камчатски. Оръдие с обозначение "Свети Петър", участвало във Втората Камчатска експедиция /1773-1741/ на капитан Витус Беринг, бе открит...
София. Бившият директор на "Напоителни системи" Георги Харизанов бе оставен окончателно в ареста. Това реши Софийски градски съд днес. Прокуратурата...
София. Продажбата на последната подводница на армията "Надежда" е блокирана, потвърдиха за "Стандарт" от военното ведомството. Причината е спор ме...
Старите детски играчки на батерии ще се оставят в магазина или на определени от общината места
Поне половината от тях е можело да се ползват още 20 години