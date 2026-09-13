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Чист рок със "Скорпиънс"

Чист рок със "Скорпиънс"

Титаните осигуриха само 90-минутна наслада Чиста доза рок от най-високо качество поеха с наслада около 15 000, които в неделя вечер препълниха столич...

18 юли | 17:30
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