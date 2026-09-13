Матиас Ябс от "Скорпиънс": Клаус загуби гласа си през 1981-ва

"Скорпиънс" обявиха през 2010-а, че спират със световните турнета. Три години по-късно обаче легендарната банда с над 2000 концерта се завръща с лайв...