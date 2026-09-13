Отлетя легендарен басист
Макар да е със "Скорпиънс" до 1992 година, Буххолц играе ключова роля във формирането на звука на групата
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Макар да е със "Скорпиънс" до 1992 година, Буххолц играе ключова роля във формирането на звука на групата
Групата празнува 50 години от дебютната си компилация
Титаните осигуриха само 90-минутна наслада Чиста доза рок от най-високо качество поеха с наслада около 15 000, които в неделя вечер препълниха столич...
Пристигнахме с послание за мир и свобода, каза Клаус Майне Германската група "Скорпиънс" изнесе в арена "Берси" първия голям концерт в Париж след тер...
Дубай. Барабанистът на рок легендите "Скорпиънс" Джеймс Котак е бил арестуван и впоследствие осъден на 1 месец затвор в Дубай, предаде Асошиейтед прес...
Фенове им хвърлиха италианския флаг вместо родния ни трикольор
София. Любовта на българските фенове към вечните рокаджии от Скорпиънс се оказа споделена. "България, още те обичаме" - с тези думи вокалистът на леге...
Легендите пристигнаха днес следобед, излизат утре в зала "Арена Армеец"
Шоуто в "Арена Армеец" е последното им за годината, излизат в коледна ваканция
Пускат още билети за лайфа на 16 декември в "Арена Армеец"
"Скорпиънс" обявиха през 2010-а, че спират със световните турнета. Три години по-късно обаче легендарната банда с над 2000 концерта се завръща с лайв...