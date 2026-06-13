Джип се претъркаля по склон, шофьорът почина
Най-вероятно шофьорът е объркал газта със спирачките, предполагат запознати
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Най-вероятно шофьорът е объркал газта със спирачките, предполагат запознати
Велико Търново оглави класацията за най-красиво място в света, построено на отвесни склонове. Това стана ясно от класация на авторитетния италиански в...