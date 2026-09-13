Байкъри превземат най-стръмната ски писта в Пампорово
На 25-26 февруари, Родопският ни курорт ще приеме зрелищния Зимен Байк Дуел за 2016-та Уникалната снежна байк надпревара се завръща за шеста поредна...
Следете всички новини, анализи и коментари за Ски Писта. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
На 25-26 февруари, Родопският ни курорт ще приеме зрелищния Зимен Байк Дуел за 2016-та Уникалната снежна байк надпревара се завръща за шеста поредна...
Берковица. До края на 2015 година ще бъде удължена ски пистата под връх Ком, съобщи кметът на Берковица Димитранка Каменова. Към сегашната й дължина о...
Общината в Чупрене има идея за изграждане на ски-писта под връх „Миджур", каза за „Стандарт" кметът Ваньо Костин. Тя е заложена в общинската стратегия...