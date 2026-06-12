Ски център Банско е затворен
Крайната мярка в съответствие с разпоредбите на кризисния щаб
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Крайната мярка в съответствие с разпоредбите на кризисния щаб
От 1 декември ски съоръженията в Пирин планина над Банско вече работят. Това съобщиха от концесионера на ски зоната – фирма „Юлен" АД. Официалното отк...
Двама израелци и двама англичани бяха спасени в Пирин планина, в района на Демянишка долина. Израелците - момче и момиче, излезли в сряда извън маркир...
Община Разлог изтупа от праха идеен проект за строителство на ски център на стойност 240 милиона лева. Кметството е амбицирано да догони комшиите от с...