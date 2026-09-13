Симеонов купувал земята по-скъпо от пазарното
Симеонов поясни, че това е „най-губещата сделка в цялата история на „СКАТ” ООД
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Симеонов поясни, че това е „най-губещата сделка в цялата история на „СКАТ” ООД
Русенец спаси 2-годишно дете, оцеляло по чудо в кола,летяща по надолнище и пропаднала в 10-метров скат в близост до кея на река Дунав
Обилните снеговалежи през уикенда уплашиха жителите на село Илинденци. Единственият път от общинския център Струмяни до селището е поддал, част от нег...
Варна. В мрежа ще увият ската във варненския квартал "Аспарухово", където след извършените сондажи, заради опасност от свличане на земни маси, ще бъда...
Варна. Ако не беше съоръжението, Морската градина щеше да тръгне към водата След голямото бедствие в "Аспарухово" варненци все по-често се спират по...
Бургаската прокуратура вече се зае с Атака, заради спречкванията с телевизионен екип
Бургас. Истински цирк се разигра втора поредна вечер в Бургас пред офиса на ТВ СКАТ. Лидерът на "Атака" Волен Сидеров, заедно с депутати викаха под пр...
Бургас. Лидерът на "Атака" Волен Сидеров, няколко от депутатите му и техни охранители са нападнали журналисти и оператори на телевизия СКАТ. Екшънът...
София. Едночасов скандал между депутати от "Атака" и телевизионен екип на СКАТ в кулоарите на парламента приключи едва след намесата на зам.-шефката н...
Валери Симеонов превърна Бургас и Ямбол в крепости на НФСБ
Партията на СКАТ, Кунева и Светльо Витков се утешават със субсидии
Бургас. Двубоят между младата НФСБ на шефа на телевизия СКАТ Валери Симеонов и "Атака" бе основната предизборна интрига в Бургас. Още на обяд социолог...