Революция в магазините у нас! Промяна заради еврото
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Въвеждат големи новости
Нова система тръгва от следващия месец
Нoceнeтo нa мacки нa прaктикa нaпрaвихa Fасе ID cиcтeмaтa нa Аpplе пoчти нeизпoлзвaeмa
Технологията използва снимка на окото, направена със смартфон
Федералната миграционна служба на Руската федерация ще монтира устройства за сканиране на пръстови отпечатъци на чужденци на всички гранични пунктове....
Охранителната рамка на инж. Иван Стойчев засича не само метал, но и радиоактивни елементи Повече от три години почти денонощен труд е цената, която и...