Скандал с нови СРС-та в дирекция "Сигурност"
София. В Дирекция "Сигурност", текат дисциплинарни производства, обяви пред журналисти министърът на вътрешните работи Веселин Вучков. "В тази дирекц...
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София. В Дирекция "Сигурност", текат дисциплинарни производства, обяви пред журналисти министърът на вътрешните работи Веселин Вучков. "В тази дирекц...