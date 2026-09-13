Феновете са разтърсени от тази новина на Тото от СкандаУ
Някои подозират, че след скандалният епизод с Тити Папазов вече никой не иска да рекламира при рапъра
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Някои подозират, че след скандалният епизод с Тити Папазов вече никой не иска да рекламира при рапъра
Какво казаха Лъчо и Тото от групата
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Тото и Лъчо опровергаха слуховете
Специални гости на събитието ще бъдат Duli & Mati
София. Рапърите от "Скандау" и колегата им Любен, който се вихреше в "Музикална академия", боядисаха днес оградата на 44-то СОУ "Неофит Бозвели", а сл...
Йонислав Йотов-Тото и Лъчезар Евтимов, бивши футболисти и настоящи рапъри, подвизаващи се под името "СкандаУ", правят мащабна кампания из училищата....