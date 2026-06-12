Разчистват свлачището по пътя Кричим-Девин с взрив
Опасните скални късове на пътя Девин - Кричим ще бъдат разчистени чрез контролирани взривове днес. Движението по третокласната отсечка остава затворе...
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Опасните скални късове на пътя Девин - Кричим ще бъдат разчистени чрез контролирани взривове днес. Движението по третокласната отсечка остава затворе...