Ясен Тодоров: Отстранихме Ситнилски от ВСС според правилата
Председателят на Етичната комисия към Висшия съдебен съвет Ясен Тодоров коментира случая с дисциплинарното уволнение от ВСС на Камен Ситнилски и други...
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Председателят на Етичната комисия към Висшия съдебен съвет Ясен Тодоров коментира случая с дисциплинарното уволнение от ВСС на Камен Ситнилски и други...
София. Сигналът на Камен Ситнилски, в който се посочва, че двама членове на Висшия съдебен съвет са изнесли информация от оперативни дела, е препратен...
Членът на Висшия съдебен съвет и бивш върховен обвинител Камен Ситнилски е пуснал сигнал до главния прокурор Сотир Цацаров срещу двама членове на кадр...
София. Около 70 човека се събраха на протест пред сградата на ВСС с искане за оставката на висшия магистрат Камен Ситнилски. Издигнати са плакати "Ма...
Решават в четвъртък дали да уволнят Николай Кокинов
Четирилистните детелини са кармата в живота на Камен Ситнилски