Безплатни прегледи за рак на простатата в "Сити Клиник Онкологичен център"
Безплатни консултации на пациенти с установен рак на простатата ще провеждат медицинските онколози на "Сити Клиник Онкологичен център" до края на юни....
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Безплатни консултации на пациенти с установен рак на простатата ще провеждат медицинските онколози на "Сити Клиник Онкологичен център" до края на юни....
Ще запазим кадрите и ще привличаме доказани специалисти и от чужбина, уверява Ангел Ангелов Ангел Ангелов е наследник на фамилия Ангелови, основатели...
„Аджъбадем" (Acibadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.), заедно със своето дъщерно дружество в Македония - болницата "Аджъбадем Систина" (Acibadem Si...
До 2015 г. ще отворим онкоцентър в София и болница във Варна, казва Илиан Григоров На 29 март 2014 г. "Сити Клиник" беше отличена с най-високия станд...
Догодина ще открием онкоцентър, коремна и неврохирургия, казва доц. Иво Петров