ИД прави в Сирт африканска столица
Терористичната организация "Ислямска държава" има намерение да основе своя база в северния либийски град Сирт, съобщи телевизионният канал Ал Арабия....
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Терористичната организация "Ислямска държава" има намерение да основе своя база в северния либийски град Сирт, съобщи телевизионният канал Ал Арабия....
Десетки семейства напуснаха крайбрежния либийски град Сирт. От два дни там се водят сблъсъци между джихадисти от "Ислямска държава" и сили, верни на п...