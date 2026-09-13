Въоръжени отвлякоха 23 деца от сиропиталище в Нигерия
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Привличат внимание така
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Рита Ора разкри, че тя и сестра й са били оставени в сиропиталище, когато са били съвсем малки. Певицата е била на 12 месеца, а сестра й Елена - на 3...
Стара Загора. Петдесет деца ще могат да сменят тягостна обстановка на досегашните казармени сиропиталища с уюта на семейното жилище. Трите центъра...
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